Aalsmeer loopt Action plat, maar negeert de Blokker

Paardenstaarten dansen door de Action in Aalsmeer. Twee begintwintigers discussiëren over het ruime aanbod aan plastic martiniglazen van 52 cent. 'Deze is drinkig, deze is gewoon leuk', zegt er een. Af en toe is het moeizaam manoeuvreren in de volle gangpaden van de koopjeswinkel.



Twee straathoeken en een kanaal verder is de plaatselijke Blokker een oase van rust. In de winkel, die een prominente plek inneemt in de Aalsmeerse winkelstraat, wijst een medewerkster een potentiële klant op haar mogelijkheden in friteuses.