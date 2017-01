'Woningbezit vergroot sociale ongelijkheid'

U zegt dat u de 'mythe van massaal woningbezit' doorprikt. Wat bedoelt u daarmee?

'Veel Europese overheden huldigden in de afgelopen decennia de 'eigenwoningideologie'. Ze wilden zoveel mogelijk burgers aan een eigen huis helpen. Die burgers zouden daardoor welvarender en zelfredzamer worden. Voor veel nieuwe huizenbezitters is dat ook zo uitgepakt, maar voor de groep die het niet lukte een eigen huis te bemachtigen, eindigde het verhaal in de meeste landen een stuk minder positief.



'De andere kant van de medaille is namelijk dat overheden het toegenomen woningbezit hebben gebruikt om onderdelen van de welvaartsstaat te verschralen. Als iedereen een eigen huis heeft, en daarmee een groot vermogen, kan de pensioenvoorziening ook wel wat soberder, is de redenering. Ook in Nederland, met zijn hoge hypotheken, heeft bijna niemand boven de pensioenleeftijd nog een hypotheek die even hoog of hoger is dan de woningwaarde.