'Voormalig directeur HDI-Gerling nam 2,2 miljoen smeergeld aan'

Het Financieele Dagblad onthulde woensdag dat de Fiod en het Openbaar Ministerie M. ervan verdenken dat hij als commissaris van HDI in totaal 2,2 miljoen euro aan steekpenningen heeft aangenomen van bedrijven die zaken deden met HDI-Gerling. Die smeergeldbetalingen komen bovenop een oudere, nog ernstiger verdenking, die in 2014 al naar buiten kwam. De gewezen directeur en latere commissaris zou een verzekeringsportefeuille ter waarde van ruim 21 miljoen euro stiekem aan zichzelf en zijn zoon Marco hebben verkocht. En dat voor het zeer schappelijke prijsje van 1 Arubaanse florin (zo'n 36 eurocent).



Pas heel geleidelijk ontdekte men op het hoofdkantoor in Duitsland welk financieel feestje er gaande was op de Nederlandse vestiging aan de Westblaak in Rotterdam. Van begin 2013 tot midden 2014 bleef het onaangename feiten regenen in het onderzoek naar Gerd M., zijn zoon Marco en de Nederlandse HDI-directeur Bert S. HDI-Gerling Rotterdam verkocht verzekeringen aan grote bedrijven, zoals de bedoeling was. Maar daarnaast kocht de Nederlandse tak van de Duitse verzekeraar een penthouse in Rotterdam van ruim een miljoen euro voor Bert S., een villa op Mallorca en een zeewaardig motorjacht - het laatste onder het mom van 'kantoor' voor de verkoop van verzekeringen voor plezierjachten op de Middellandse Zee.



De verkoop van een Arubaanse verzekeringsportefeuille in 2008 was een crimineel meesterstukje. Voor een prikkie ging de bundel over in handen van een op Aruba gevestigde vennootschap, Treston. Wie de eigenaren van Treston waren ontdekte HDI-Gerling pas achteraf: commissaris Gerd M., zijn zoon Marco M. (ook leidinggevende bij HDI-Gerling Nederland), directeur Bert S. en de oprichter van de Nederlandse verzekeraar Boogaard Assurantiën, Jan Boogaard. Een nadere berekening leerde dat de werkelijke waarde van het polissenpakket ruim 21 miljoen euro hoger lag dan de verkoopprijs.

