'Tim Cook dreigde Uber uit App Store te gooien om privacyschending'

Toen 'risicoverslaafde' Kalanick begin 2015 het kantoor van Tim Cook binnenstapte was hij bloednerveus, schrijft de Amerikaanse krant, die zich baseert op gesprekken met meer dan vijftig (oud-)werknemers en betrokkenen. De App Store is een van Ubers belangrijkste levensaders. Afsluiting zou het vervoersbedrijf miljoenen klanten kosten.



In het gesprek dat volgde bleek dat Cook niet alleen wist hoe Uber klanten die de app verwijderden in de gaten hield, maar ook hoe Kalanicks ontwikkelaars de functie voor Apple probeerden te verbergen. Zij zorgden ervoor dat Ubers privacyinbraak rondom het Apple-hoofdkwartier in Cupertino onzichtbaar was.



Na Cooks dreigement om Ubers app te verwijderen liet Kalanick de volgfunctie deactiveren, zonder klanten over het bestaan van de functie te vertellen. Nu, jaren later, komen (ex-)gebruikers alsnog te weten dat zij door het taxibedrijf konden worden gevolgd. Volgens The New York Times gaat het niet om gebruikers die de app voorgoed verwijderden, maar om klanten die hem na het wissen opnieuw installeerden.