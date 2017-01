'Strenger verhuurbeleid Londen kost Airbnb 400 miljoen dollar'

Kritiek

De verhuursite krijgt de afgelopen jaren veel kritiek. Airbnb zou niets doen aan het overtreden van regels en de overlast die vakantiegangers in woonwijken geven. Hotels en verhuurders van vakantie-appartementen klagen over oneerlijke concurrentie, omdat Airbnb aan minder regels hoeft te voldoen en daardoor goedkopere accommodatie kan aanbieden. Huiseigenaren die willen verhuren, kunnen gebruikmaken van belastingvoordelen. Bedrijven moeten een hoge belasting betalen op onroerend goed, hotels hebben te maken met toerismebelasting.



Airbnb heeft het afgelopen jaar wereldwijd diverse concessies moeten doen. In november maakten Airbnb en de gemeente Amsterdam harde afspraken over een verhuurlimiet. In New York en Berlijn is Airbnb grotendeels verboden.