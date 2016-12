'Sterke winkelstraten krabbelen op, maar zwakke blijven achter'

Populaire winkelgebieden in grote steden winnen weer aan kracht. Na lastige jaren met veel faillissementen kijken beleggers in deze winkelgebieden met optimisme naar 2017. Dit blijkt uit de eerste analyses over het jaar 2016 van vastgoedconcerns met grote belangen in Nederlandse winkelgebieden.



De keerzijde van dit verhaal is dat het tobben blijft in zwakkere winkelgebieden, vooral in kleine en middelgrote gemeenten. De aanhoudende omzetgroei van webwinkels en de aantrekkingskracht van internationale winkelketens op (jonge) kooplustige inwoners van nabijgelegen kleinere steden en dorpen, hollen de lokale detailhandel in die gemeenten steeds verder uit.