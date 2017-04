Steeds meer Nederlanders letten op gezonde voeding en dat heeft gevolgen voor de industrie

Uit onderzoek van marktonderzoekbureau GfK, uitgevoerd in opdracht van de bank, blijkt verder dat de stijging van het aantal eenpersoonshuishoudens (plus 20 procent in de afgelopen tien jaar) steeds zichtbaarder wordt in het winkelassortiment. Supermarkten spelen in op de groeiende behoefte aan gemaksmaaltijden, onder meer voor eenpersoonshuishoudens, al dan niet in de winkel bereid met verse en gezonde producten.



In 2016 werd in Nederland per huishouden 3 procent meer uitgegeven aan voeding, deels als gevolg van prijsstijgingen. Vooral groente en fruit werden duurder, respectievelijk 4,3 en 4,5 procent. Slecht weer in Spanje dreef de prijs van een aantal groentesoorten op. Brood, melk, kaas en boter werden vorig jaar goedkoper.