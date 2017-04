'Slachthuismanagers, stel diervriendelijke medewerkers aan'

Ik ben dierenarts en was tot 2016 toezichthouder in Nederlandse slachthuizen, de laatste 10 jaar als senior-inspecteur dierenwelzijn bij de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA). Een toezichthouder is ambtenaar en wettelijk gehouden aan vertrouwelijkheid. Dat is dus niet hetzelfde als 'rapporten in de doofpot stoppen', zoals Frederieke Schouten van Varkens in Nood stelt. Bij het aantreffen van wetsovertredingen volgen als het goed is strafrechtelijke of bestuursrechtelijke maatregelen.



In Europa gelden strenge regels voor dierenwelzijn in alle slachthuizen. Dieren mogen níet geslagen worden, niet aan hun oren of staart voortgetrokken worden. Dieren die niet kunnen lopen, moeten ter plekke worden gedood. Voor het doden moeten dieren worden bedwelmd en hun moet elk vermijdbaar lijden worden bespaard. De NVWA ziet toe op de naleving. Europese inspecteurs controleren elke paar jaar in alle Europese landen de stand van zaken van dit toezicht op dierenwelzijn. Nederland krijgt in de regel een voldoende van de EU-inspecteurs. De NVWA doet het dus niet slecht, zeker niet vergeleken met veel andere landen. Maar ook staan in elk rapport op- en aanmerkingen en aanwijzingen voor verbetering.