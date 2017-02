Moet ik snel mijn hypotheek aanpassen?

Als u nu besluit uw aflossingsvrije hypotheek open te breken, gaat de bank u boeterente in rekening brengen. Dat zal inclusief oversluitkosten ruim 2.000 euro zijn, schat ik. Samen met de nieuwe rente voor 10 tot 12 jaar vast betaalt u dan in 2017 wellicht 4.000 euro. Al die kosten zijn aftrekbaar, waardoor u ineens 1.000 euro boven het eigenwoningforfait uit komt. Dat is een aftrekpost die u eerder niet had. Zo laat u de fiscus meebetalen aan het openbreken van uw hypotheek.



Het voordeel is dat u - tegen lage kosten - voor 10 tot 12 jaar verzekerd bent van een lage rente. De berekening zal per bank en per situatie verschillen. Bij een spaarhypotheek werkt het anders, omdat u dan ook profiteert van de hogere rente. De (niet-aftrekbare) spaarpremie wordt namelijk hoger bij een lagere rente.



Laat uw bank de boeterente berekenen. Het verplicht u tot niets. U kunt voor de zekerheid nog uw WOZ-beschikking afwachten die binnenkort bij u in de bus valt. Doe niets als u op korte termijn wil verhuizen. En als u geld genoeg heeft om de hypotheek snel af te lossen, kan dat ook een optie zijn. Wie aan de slag gaat, leert altijd iets nieuws over zijn hypotheek. En dat is nooit verkeerd.