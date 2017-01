Ansgar John 'noem mij maar John' Brenninkmeijer wil jonge ondernemers in de detailhandel behoeden voor de fouten die 'zijn' C&A heeft gemaakt. In de Brenninkmeijerfamilie was hij een roepende in de woestijn, bij de studenten Small Business en Retailmanagement van Hogeschool Windesheim in Zwolle hoopt hij wel gehoor te vinden voor zijn boodschap. Die is, kort samengevat: let op de centen, niet op de procenten.



Ansgar John Brenninkmeijer (46) is geboren en opgegroeid in Londen.