'Ik vind kleuren zó leuk': kritiek op 'denigrerende' verkiezingsplaat van Blond Amsterdam

Op Facebook en Twitter variëren de krachttermen van 'ontzettend treurig' tot 'FUCKING dom en denigrerend'. In een van de reacties stelt iemand een vriendin voor om gezamenlijk het servies van het balkon te gooien. 'Ik stem omdat ik actief gebruik wil maken van mijn stemrecht. Voor vrijheid. Voor gelijke kansen. Omdat actief vrouwenkiesrecht pas sinds 1919 in Nederland bestaat. Omdat we van ons willen laten horen. Niet omdat we graag tekeningetjes kleuren', aldus een van de populairste reacties.



Enige weerstand is het serviesmerk niet vreemd, omdat zijn suikerzoete illustraties naast trouwe fans ook vocale tegenstanders hebben. Het merk heeft een eigen winkel en wordt nog steeds verkocht in de Bijenkorf en via Bol.com, maar de tekenstijl van de poppetjes - schattig, onschuldig, steevast met rode blosjes - roept bij sommige mensen juist afkeer op. 'Als ik zo'n pot zie, of een Blond-mok met pratende vrouwtjes en de tekst 'BLABLABLABLA' erbij, dan krijg ik, heel gek, zin om hem hard tegen een muur aan te gooien', schreef Cécile Narinx, hoofdredacteur van het Nederlandse Harpers Bazaar, ooit over het merk.