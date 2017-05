'Doekoe verdienen?' Manpower gaat door het stof na 'grappige' vacature in straattaal

'Stereotyperend en karikaturaal'

We waren verrast en niet blij Woordvoerder KLM

Manpower plaatste de vacature dinsdag op zijn vacaturesite, woensdagochtend pikten Facebook en Twitter haar op. De bewoordingen zijn racistisch, zo reageerden lezers van de vacature op sociale media. 'Een stereotyperende en karikaturale oproep', schreef de Curaçaos-Nederlandse dichter en activist Quinsy Gario op Twitter.



Nog diezelfde middag ging Manpower door het stof door de advertentie te verwijderen. Het was niet de bedoeling geweest om discriminerend over te komen en de suggestie te wekken dat Manpower voor deze laaggeschoolde functie vooral op zoek is naar Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse Nederlanders met een gebrekkige beheersing van de Nederlandse taal. 'Via straattaal wilden we vooral jongeren bereiken op vmbo's. Het is niet onze intentie om mensen voor het hoofd te stoten', zegt marketingdirecteur Jeroen van Hooff. Van medewerkers op Schiphol kreeg hij positieve reacties. Van Hooff vindt het lastig om te zeggen of de tekst nu racistisch is of niet. 'Het is in ieder geval een inschattingsfout geweest. Het spijt ons.'



De vacature was van tevoren niet goedgekeurd door KLM. 'We waren verrast en niet blij', zegt een woordvoerder van de vliegtuigmaatschappij zonder verder inhoudelijk commentaar te geven op de vacaturetekst.