'Bonussen in jouw sector zijn ongeveer 20 procent van het jaarsalaris.'

Advies

U schrijft dat u wordt betaald volgens de cao voor de reisbranche, maar uw brutosalaris is maandelijks 1.400 euro hoger dan de best betaalde functie in die cao, zegt Ron Peters van vakbond FNV. Ook vergeleken met de 'algemene markt' is Annekes jaarsalaris van 76.500 euro bruto volgens Peters marktconform. 'Beginnende directieleden verdienen tussen de 55- en 60 duizend euro vaste beloning per jaar, gevorderde directieleden tussen de 82- en 90 duizend euro.'



Peters kijkt naar het vaste salaris, mét vakantietoeslagen maar zónder bonussen. Het brutosalaris alleen zegt nu eenmaal niet alles, zegt Jacco van den Berg van het gelijknamige trainingsbureau. Van invloed zijn de secundaire arbeidsvoorwaarden en, natuurlijk, de bonus: 'Er zijn organisaties waar verkoopdirecteuren meer verdienen dan jij omdat er schaarste is in hun branche. Weer anderen krijgen een lager basissalaris maar verdienen meer dan jij als zij een mooie bonus krijgen. Dit extraatje blijft achterwege als het een beroerd jaar is geweest. Het is all in the game.'