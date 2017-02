'Boilerroom'-beleggingsfraudeurs hebben van justitie nauwelijks iets te vrezen

De Fraudehelpdesk, een instelling die slachtoffers bijstaat, kreeg het afgelopen jaar 76 meldingen over beleggingsfraude. Meestal ging het om boilerrooms. In 34 gevallen verloren beleggers geld, in totaal 1,4 miljoen euro. Het gemiddelde verlies bedroeg ruim 40 duizend euro. In het laatste grote wetenschappelijk onderzoek naar boilerroomfraude in Nederland, dat dateert uit 2004, werd de schade geschat op tientallen miljoenen euro's per jaar.



'De bestrijding van boilerroomfraude heeft in veel landen geen prioriteit', zegt woordvoerder Jan Op Gen Oorth van Europol, het Europese samenwerkingsverband van de politie. 'De onderzoeken kosten veel tijd en worden steeds moeilijker door het gebruik van onder meer bankrekeningen in Azië.'