379 miljoen kwijt bij Chinese partner FrieslandCampina: directeur staat er alleen voor

Opnieuw in opspraak

Lees hier een reconstructie van de schimmige affaire op de Chinese zuivelmarkt (+).

De zoekgeraakte miljoenen zijn een nieuw hoofdstuk in de soap rond Huishan. Het bedrijf raakte eind vorig jaar in opspraak toen een analist stelde dat de winstcijfers waren opgepompt. Op 24 maart werd de handel in Huishan in Hongkong stilgelegd, nadat het aandeel in anderhalf uur 85 procent van zijn waarde (toen 3,8 miljard euro) was kwijtgeraakt. Vlak daarvoor ging de financieel directeur plots met ziekteverlof. Deze 38-jarige Ge Kun - in de Chinese pers aangeduid als echtgenote van directeur Yang Kai (55) - schreef dat de stress haar te veel werd. Ze wordt sindsdien vermist. Huishan heeft de politie ingeschakeld. Yang Kai staat er alleen voor, want de acht resterende bestuurders zijn ook vertrokken. Huishan heeft miljarden euro's schuld en kan niet aan de betalingsverplichtingen voldoen.



Volgens analisten blijkt uit de verdwenen honderden miljoenen dat de situatie nog ernstiger is dan gedacht. Dat is vooral slecht nieuws voor 23 Chinese banken, die soms forse bedragen hebben uitstaan. FrieslandCampina heeft de leiding over de fabriek in Shenyang overgenomen en zegt alles te doen om die draaiende te houden, door de werknemers en leveranciers te betalen. Hoe groot de strop van Huishan kan worden, wil het Nederlandse bedrijf niet zeggen.