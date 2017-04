Zweedse politie: verdachte is 39-jarige man uit Oezbekistan, motief nog onduidelijk

De autoriteiten vermoeden dat hij achter het stuur zat van de truck die in de stad inreed op voetgangers, verklaarde de chef van de Zweedse nationale politie zaterdag op een persconferentie. 'Niets wijst erop dat we de verkeerde persoon hebben.' De man is in het verleden in beeld geweest bij de Zweedse binnenlandse veiligheidsdienst. Het is niet bekend met welke reden hij in beeld was.



De verdachte werd opgepakt in een winkel. Hij had de aandacht getrokken met zijn vreemde gedrag. Politiechef Dan Eliasso zei nog niet te kunnen bevestigen of uitsluiten dat meer mensen waren betrokken bij de aanslag.



De Zweedse politie trof na de aanslag een 'technisch apparaat' aan in de gebruikte truck. Het is nog onduidelijk of het gaat om een bom.



De Zweedse politie heeft zaterdag in Stockholm huiszoekingen gedaan in het onderzoek naar de aanslag. De krant Aftonbladet meldde dat een speciale politie-eenheid in een pand in de wijk Varberg, in het zuidwesten van de stad, is binnengevallen. Daar zou een jongeman zijn afgevoerd. Elders in de stad zijn naar verluidt drie mensen aangehouden.



De politie ziet een duidelijk verband met de aanslag in Londen, waar een man in een personenauto op voetgangers inreed.