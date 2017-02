Zwager Spaanse koning veroordeeld tot 6 jaar cel, prinses vrijgesproken

Pijnlijk

Koning Juan Carlos probeerde zijn dochter ertoe te bewegen dat ze zou scheiden

De rechtszaak tegen prinses Cristina en haar man bracht het Spaanse koningshuis ernstig in de problemen. Koning Juan Carlos verspeelde haast al zijn krediet doordat hij in 1981 een staatsgreep verhinderde. Hij probeerde zijn dochter ertoe te bewegen dat ze zou scheiden of af te zien van het recht van troonsopvolging, maar prinses Cristina koos voor haar echtgenoot.



De verduisteringszaak werd midden in de economische crisis bekend. Dat maakte het extra pijnlijk: het geld dat de aangetrouwde prins had buitgemaakt was afkomstig van overheden die kort daarna stevig moesten bezuinigen. De zaak leidde er uiteindelijk toe dat koning Juan Carlos aftrad en deed de roep om een republiek in Spanje aanzwellen.