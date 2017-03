Zuid-Koreaanse president Park afgezet wegens afpersing

Volgens de president van het hof is overtuigend aangetoond dat de president persoonlijk bedrijven heeft gedwongen miljoenen te doneren aan twee vage stichtingen. Dit staat gelijk aan machtsmisbruik en is volgens het hof een 'ernstige overtreding van de grondwet'. 'De president heeft door haar daden het vertrouwen van het volk geschonden. Dit kan niet getolereerd worden.'



Het is de eerste keer dat een democratisch gekozen president in Zuid-Korea uit haar functie is gezet. De beslissing was unaniem.



Volgens de wet moet de interim-regering nu binnen twee maanden nieuwe verkiezingen uitschrijven. De kans is groot dat de Zuid-Koreanen een centrumlinkse president zullen kiezen. De lijsttrekker van de Democratische Partij, Moon Jae-in, gaat al maanden aan kop in de peilingen. Moon werd in 2012 door de centrumrechtse Park verslagen.



Een centrumlinkse regering zal onder meer gevolgen hebben voor de relatie met China en Noord-Korea. Zo staat de partij van Moon Jae-in positief tegenover onderhandelingen met Noord-Korea. De conservatieve regering-Park stelde zich juist hard op tegen het regime in Pyongyang. Moon Jae-in heeft zich eerder ook uitgesproken tegen het Amerikaanse antiraketsysteem THAAD, dat dit jaar geïnstalleerd moet worden. China is fel tegen de installatie en voerde de afgelopen maanden diverse economische strafmaatregelen door tegen Zuid-Korea.