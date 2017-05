Zowel Obama als Yates waarschuwden Trump voor Flynn

Contact met ambassadeur

Nu is gebleken dat de toenmalige plaatsvervangend minister van justitie Sally Yates de Amerikaanse president zes dagen na zijn inauguratie ook waarschuwde voor Flynn. Hij was niet eerlijk geweest over zijn contact met de Russische ambassadeur Sergej Kislyak, zei ze.



Pas weken later, toen dat vicepresident Mike Pence publiekelijk de leugens van Flynn had herhaald, moest de generaal opstappen. Pence ontkende dat Flynn met Kislyak had gepraat over de Amerikaanse sancties jegens Rusland. Later bleek dat de twee wel degelijk meerdere gesprekken over die sancties hadden gevoerd, zoals Yates al weken eerder aan Trump had laten weten.



Yates moest later het veld ruimen omdat ze de eerste versie van Trumps inreisverbod 'onwettelijk' noemde en haar ambtenaren had laten weten dat zij het decreet niet hoefden na te leven. Haar waarschuwing over Flynn kwam pas aan het licht tijdens de hoorzitting over diens Russische contacten.