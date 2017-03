'Nederlandse ambassadeur hielp zoon Kim Jong-nam onderduiken'

Zwart balkje

In de videoboodschap zegt de man in het Engels dat hij Kim Han-sol is, uit Noord-Korea komt en deel uitmaakt van de Kim-familie. 'Mijn vader is een paar dagen geleden vermoord en ik ben hier nu samen met mijn moeder en mijn zus. We zijn dank verschuldigd aan...', zegt de man, waarna het geluid van het filmpje tijdelijk wordt gedempt en er een zwart balkje voor zijn mond verschijnt.



De man laat op de video ook zijn Noord-Koreaanse paspoort zien, maar die passage is onscherp gemaakt. Wel is een stempel van Noord-Korea te zien en gaat het om een zwart paspoort, het soort dat wordt gebruikt door overheidsfunctionarissen uit het land. Volgens de Zuid-Koreaanse inlichtingendienst NIS is het zeker dat de man in het filmpje Kim Han-sol is.



De 21-jarige Han-sol is de zoon van de tweede vrouw van Kim Jong-nam. Sinds zijn verbanning uit Noord-Korea woonde het gezin onder bescherming op het Chinese casino-eiland Macau. Han-sol studeerde eerder aan de eliteopleiding Sciences Po in Parijs. Hij werd ruim vier jaar geleden geïnterviewd voor de Finse televisie. Na de moord op Kim Jong-nam riepen de Maleisische autoriteiten familieleden op zich te melden, zodat de identiteit van het slachtoffer middels een dna-test officieel kon worden worden vastgesteld. Tot nu toe heeft niemand zich gemeld.



