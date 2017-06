Zoon Saoedische koning rijp voor toppositie: als kroonprins vanaf nu de machtigste man

Opeenstapeling van functies

De benoeming werd goedgekeurd door de Raad van Trouw, een adviesorgaan met vooraanstaande leden van de familie Saud. Volgens de Saoedische pers stemden 31 van de 34 leden in met de voordracht.



De nieuwe kroonprins wordt ook vice-premier. De opeenstapeling van functies betekent dat Mohammad in feite nu al de machtigste man van het koninkrijk is. Hij was al minister van Defensie en voorzitter van de Raad voor Economische Zaken en Ontwikkeling, een soort kernkabinet dat gaat over alle belangrijke economische en sociale beleidskwesties.



Ook is hij voorzitter van de raad van bestuur van de staatsoliemaatschappij Aramco, de belangrijkste pijler van welvaart in het koninkrijk. Hij is het eerste lid van de koninklijke familie in die positie, die voorheen was voorbehouden aan technocraten.