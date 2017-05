Zoektocht naar beruchte strijdheer Kony gestaakt: 'Hij is gemarginaliseerd'

Toen Oeganda in 2012 een zoektocht naar Kony startte in samenwerking met de drie buurlanden en met steun van de Amerikanen, was de LRA al een schaduw van zichzelf. Kony was al in 2006 Oeganda uitgejaagd en de afgelegen natuurparken van de CAR en DRC ingevlucht waar hij met zijn leger overleefde van de opbrengst van ivoorstroperij. Dat leger was bovendien al fors uitgedund omdat Oeganda in 2000 ongeveer 13.000 voormalige kindsoldaten naar huis had laten terugkeren zonder dat zij zouden worden vervolgd. In 2012 resteerde van het beruchte Verzetsleger van de Heer nog slechts een paar honderd man.



'De kans dat de LRA nu weer zal opveren als de klopjacht wordt opgeheven, is gering', denkt ook Lotje de Vries, socioloog en onderzoeker in Afrikaanse conflictgebieden aan de Universiteit Wageningen. 'Toen de militaire operatie begon was het al de vraag of het zinvol was. Er is zoveel onveiligheid in deze regio; er zijn talloze milities, gewapende herders, stropers en strijders actief. Vaak weten we niet eens of misdaden in de CAR zijn gepleegd door LRA, gewapende herders of bijvoorbeeld de milities van het islamitische Séléka.'