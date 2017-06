Zo zal de Britse verkiezingsnacht verlopen

Om half vijf worden de uitslagen verwacht uit Vauxhall, een Londens kiesdistrict waar bijna 80 procent voor het EU-lidmaatschap heeft gestemd en waar zich een grote lhbt-gemeenschap bevindt. Labour-afgevaardigde Kate Hoey is een prominent Brexiteer, tegen het homohuwelijk en voor de vossenjacht. Wordt zij weggestuurd?



In Sheffield Hallam, waar veel studenten wonen, loopt Nick Clegg even later gevaar zijn Lagerhuiszetel te verliezen. Labour heeft immers beloofd de studiegelden af te schaffen. Daar komt bij dat veel ouderen hier voor Brexit hebben gestemd.



Een kwartier later volgt Maidenhead, Theresa Mays zetel. Hoewel Maidenhead tegen Brexit heeft gestemd, zal de premier geen moeite hebben om het te behouden. Rond deze tijd is tweederde van de stemmen geteld en zal duidelijk zijn of er een vrachtwagen moet komen voorrijden bij 10 Downing Street.



Om zes uur is het de beurt aan Boston. In de Brexit-hoofdstad staat UKIP-leider Paul Nuttall kandidaat. Eerder dit jaar is hij er niet in geslaagd Stoke Central te veroveren, een andere Brexit-hotspot, en als hij nu weer verliest, is de kans groot dat hij opstapt.