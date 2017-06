Zieke student VS die door Noord-Korea werd vrijgelaten, overleden

De student uit Virginia werd in januari vorig jaar gearresteerd omdat hij een propagandavlag met de naam van de voormalige leider Kim Jong-il zou hebben geprobeerd te stelen in zijn hotel in Pyongyang. Hij werd aangehouden op het vliegveld in Noord-Korea, vlak voor hij naar China zou vliegen.



In maart dat jaar werd hij veroordeeld tot vijftien jaar dwangarbeid. Warmbier bood tijdens zijn rechtszaak huilend zijn excuses aan. Volgens Pyongyang leed de student aan botulisme, opgelopen tijdens zijn gevangenschap, en was hij daarom in coma geraakt. Dokters die hem behandelde in de VS, weerspreken dit. Volgens hen werd er geen bewijs gevonden dat Warmbier aan botulisme leed. Noord-Korea zei vorige week dat de student om humanitaire redenen was vrijgelaten, nadat de VS er begin juni achterkwam dat het slecht ging met zijn gezondheid. Na zijn vrijlating werd hij direct naar een ziekenhuis in Ohio overgebracht.



Zijn vader zei na de vrijlating op 13 juni dat zijn zoon ernstig door de Noord-Koreanen was mishandeld. Hij leed aan hesenletsel door marteling, zei hij. Warmbier kon niet meer spreken en zien. 'Helaas was na de vreselijke mishandeling van onze zoon in Noord-Korea geen andere uitkomst mogelijk dan wat we vandaag hebben meegemaakt', zei de familie van Warmbier in een verklaring waarin zijn overlijden wereldkundig werd gemaakt.



Na de vrijlating van Warmbier worden nog drie Amerikanen door Noord-Korea gevangen gehouden. Het gaat om twee medewerkers van een universiteit in Pyongyang en een zakenman. Ze zijn veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen voor lichte vergrijpen.



De Amerikaanse president Donald Trump heeft namens hemzelf en zijn vrouw Melanis de familie gecondoleerd. De VS veroordelen de wreedheid van het Noord-Koreaanse regime, aldus Trump.