Zes doden, tientallen gewonden bij terreuraanslag Londen - politie schiet alle daders dood

In dezelfde nacht was er ook een melding van een incident in Vauxhall, eveneens aan de zuidoever, maar dan in meer in westelijke richting. De politie bevestigt dat daar een steekpartij was, maar dit is niet gerelateerd aan de incidenten op de London Bridge en Borough Market.



De London Bridge-aanval begon zaterdag om tien over tien plaatselijke tijd. Met een snelheid van ongeveer 80 kilometer per uur reed het busje in op de voetgangers. Rond deze tijd is het meestal druk op de brug, met uitgaanspubliek. Na de aanslagen volgde er op Southwark Street een vuurgevecht met de anti-terreureenheid die razendsnel ter plekke was.



De wijde omgeving is hermetisch afgesloten en het nabijgelegen station is dicht. Zondagochtend komt het Britse kabinet in spoedzitting bijeen. Mogelijk zal de verkiezingscampagne voor de tweede keer worden stilgelegd.