Zelfmoordaanslag in Syrisch evacuatiekonvooi: 112 doden

Assad houdt heroverd Syrië met moeite in handen

Bashar al Assad lijkt aan de winnende hand in Syrië, maar dat lukt alleen met hulp van Russen, Iraniërs, Hezbollah en tal van milities. Toch heeft de president moeite het heroverde land in handen te houden. (+)



Na twee jaar weer terug in Aleppo, dat is heroverd op de rebellen

Na twee jaar is de Volkskrant terug in Aleppo. Ana van Es trekt de wijken in en merkt meteen de invloed van het Syrische ministerie van Informatie. (+)



Lina en Yusuf blijven in Syrië: 'Ineens zag ik de mensen die bommen op ons gooiden'

Ze moesten vluchten uit Aleppo; nu zetten activisten Lina Shamy en Yusuf Moussa hun strijd tegen Assad voort in Idlib. Daar waar ze niet meer alles kunnen zeggen en de bommen ook steeds regelmatiger vallen. Maar stoppen kan niet. 'Want dan verliezen we alles.' (+)