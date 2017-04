Zeker drie doden bij massaal protest van Venezolanen tegen 'dictator' Maduro

Intimidatie

In het buitenland kan Maduro op steeds minder steun rekenen

Ook zijn colectivos op de been tegen de 'vijanden van de revolutie'. Colectivos zijn gewapende groeperingen, opgericht om de revolutie te beschermen maar uitgegroeid tot paramilitaire bendes die terreur zaaien in met name de sloppenwijken. Net als bij eerdere demonstraties rijden leden van colectivos op motors rond om de oppositie te intimideren. In Caracas opende een van hen het vuur, volgens ooggetuigen nadat demonstranten hem met stenen bekogelden. Een zeventienjarige jongen kreeg een kogel in zijn hoofd en stierf aan zijn verwondingen.



De regering hield een tegendemonstratie in het centrum van Caracas, maar bracht aanzienlijk minder mensen op de been dan de oppositie. Ook in het buitenland kan Maduro op steeds minder steun rekenen. De voorzitter van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) heeft Maduro herhaaldelijk opgeroepen verkiezingen uit te schrijven en geen geweld te gebruiken tegen vreedzame demonstranten. Vanuit de Europese Unie en de Verenigde Naties klinken soortgelijke geluiden, en ook mensenrechtenorganisaties uiten felle kritiek op het socialistische regime.