Zeker 160 duizend betogers de straat op in Barcelona voor méér vluchtelingen

De organisatoren schatten de opkomst op 500 duizend mensen, de politie hield het op 160 duizend

Spanje heeft beloofd meer dan 17 duizend vluchtelingen te zullen laten overkomen, maar daarvan zijn er nog geen duizend aangekomen. Het excuus dat de minister van Buitenlandse Zaken, Alfonso Dastis, aanvoert is dat de asielprocedure een tijdrovend proces is. 'We willen geen voeding geven aan degenen die vluchtelingen verbinden aan terrorisme', zei hij in december.



Na de actiegroep volgde een stoet die zaterdagmiddag het hele stadscentrum van Barcelona vulde. De organisatoren schatten de opkomst op 500 duizend mensen. De politie hield het op 160 duizend.



De mars eindigde op het strand. Geen willekeurig eindpunt: Barcelona voelt de nabijheid van de Middellandse Zee, waarin meer dan vijfduizend mensen in 2016 omkwamen. Heel wat duikers uit Catalonië zijn actief bij het redden van mensen voor de Griekse kust. Niettemin verdronken er vorig jaar meer mensen dan ooit. 'We gaan vandaag de straat op omdat we niet willen dat dit niet opnieuw gebeurt', twitterde 'Casa nostra, casa vostra'.