Zeker 153 doden bij explosie gekantelde tankvrachtwagen in Pakistan

Sigaret

Over de oorzaak van de explosie bestaat nog onduidelijkheid. Mogelijk heeft iemand een sigaret willen opsteken, zo heeft de woordvoerder van de reddingsdiensten gezegd. De bestuurder van de tankwagen overleefde het ongeval en is opgepakt. De medische hulpdiensten in de streek zijn volgens Pakistaanse media zwaar aangedaan door het drama. De regering van de provincie Punjab erkende dat er daardoor problemen zijn, maar beloofde alles in het werk te stellen om levens van gewonden te redden. De helikopter van de premier van Punjab is, naast legerhelikopters, ingezet om ernstig verbrande slachtoffers naar ziekenhuizen en brandwondencentra te brengen.



Het ongeluk volgt op een zeer bloedige vrijdag in Pakistan, toen terroristen op drie plaatsen toesloegen. Bij een bomaanslag op een overwegend sjiitische plaats in het noordwesten vielen meer dan tachtig doden en tweehonderd gewonden. In Quetta en Karachi vielen vrijdag bijna twintig doden door terroristische aanslagen.