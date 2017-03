Ze heeft geen schot gelost, maar wordt wel beschuldigd van drievoudige moord

Later, als de politie is gearriveerd, huilt hij en vraagt hij of ze het gaan redden

Dan is er in Oklahoma nog een tweede wet, die daders kan maken van mensen die niet zoveel gedaan hebben. Wie medeplichtig is aan een misdrijf, zoals inbraak, is ook medeplichtig aan de doden die bij dat misdrijf vallen. Ook al zijn het dus anderen die de trekker hebben overgehaald. 'In Oklahoma kun je dan worden beschuldigd van moord', zei officier van justitie Jack Thorp. Als de rechter daarin meegaat, zou dat Elizabeth Rodriguez (21) tot drievoudige moordenaar maken.



Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Even na twaalven maandag trappen Jaykob Woodruff (16), Jacob Redfern (17) en Max Cook (19) de achterdeur in van een vrijstaand huis in Broken Arrow. Zach Peters pakt zijn geweer, gaat op het geluid af en ziet drie figuren, in het zwart gekleed, gemaskerd en gewapend met een mes en een boksbeugel. Hij spreekt ze aan en schiet. Ieder van de inbrekers wordt geraakt door één kogel, zal later blijken. Twee vallen in de keuken, eentje weet nog naar buiten te kruipen, maar dan is Rodriguez met de auto al verdwenen.



Peters sluit zich op in zijn slaapkamer en belt 911. Hij hoort nog een van de inbrekers praten. Hij zegt dat de telefoniste ook een ambulance moet sturen. 'Eéntje is er echt slecht aan toe', zegt hij. Later, als de politie is gearriveerd, huilt hij en vraagt hij of ze het gaan redden.