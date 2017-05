Zbigniev Brzezinski, man achter reddingsoperatie Amerikaanse ambassade in Iran, overleden (89)

Zijn dood werd op Twitter bekendgemaakt door zijn dochter Mika, presentator van het tv-programma Morning Joe. 'Hij was de meest inspirerende, liefhebbende en toegewijde vader die je je als meisje kon wensen.'



Brzezinski, geboren in Polen en opgeleid in Canada en de Verenigde Staten, was een Democraat, maar als het ging om het communisme gold hij als een absolute havik. In de jaren zestig al stond hij vierkant achter de oorlog in Vietnam en ook in de jaren die volgden propageerde Brzezinski een harde lijn tegen Moskou.



Zo steunde hij het beleid om miljarden dollars aan militaire hulp te geven aan de islamitische strijders die in Afghanistan tegen de Sovjets vochten en moedigde hij China aan om het gewelddadige regime van Pol Pot in Cambodja te steunen, omdat hij vreesde dat Vietnam (dat door de Sovjet-Unie werd gesteund) het land anders zou overnemen.