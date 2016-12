Zanger George Michael (53) overleden

De publicist verklaart: 'Bedroefd laten we weten dat onz geliefde zoon, broer en vriend George Michael op vredige wijze is overleden in zijn huis tijdens de Kerstdagen. De familie vraagt respect voor hun privacy tijdens deze emotionele tijd.' Volgens de publicist blijft het bij deze verklaring, aldus de BBC.



Eerste Kerstdag of niet, zowel Hollywood als collega-muzikanten uitten hun verslagenheid al snel via sociale media. Acteurs en comedians als Ricky Gervais, George Takei en Margaret Cho lieten weten aan Michael te denken, evenals muzikanten als Duran Duran, Audra McDonald en Randy Jackson.



Hij was inmiddels in een milde herfst van zijn carrière beland. George Michael (geboortenaam: Georgios Kyriacos Panayiotou) bevond zich in een positie waarbij hij door successen in het verleden kon doen waarin hij zin had zonder zich te hoeven meten met een jongere generatie. De gesettelde superster, die behaaglijk warm geruggesteund door een groot orkest croonend over het podium schuifelde en zijn dansers had ingeruild voor de sidekick voor het idool op leeftijd: de barkruk.



De Britse zanger zat enkele jaren geleden midden in zijn Europese Symfonicatournee waarin hij big band-versies van zijn eigen nummers speelde, toen hij plotseling ten prooi viel aan een zeer ernstige longontsteking. Hij overleefde die ternauwernood.



Onduidelijk is, waaraan hij uiteindelijk is overleden. George Michael, die als megaster in de loop van zijn carrière tientallen miljoenen platen verkocht, combineerde een prettige distantie tot showbiz met een persoonlijke eerlijkheid die ver te zoeken is in een wereld waar imago de werkelijkheid overtroeft.



Terwijl imago voor de jonge George Michael, vooral in de jaren tachtig met Wham!, vijftig procent uitmaakte van het succes van de band. De ander vijftig procent werd gevormd door hyperaanstekelijke briljante liedjes die voor altijd in de popcanon zitten gebeiteld, zoals Wake Me Up Before You Go-Go, en Everything She Wants. Last Christmas heeft zelfs een plekje in de kerstliedjescanon verworven.



Samen met Andrew Ridgeley zette Michael in zijn Whamliedjes en -video's een wereld neer waarin de jongens snel maar betrouwbaar zijn en de meisjes meer vrolijk dan sexy. Wham was Club Escolette waar de schrale bierlucht was vervangen door een vanille luchtverfrisser. Voor meisjes vervulde Michael, lang voordat zijn geaardheid betwist zou worden, de rol van tienersekssymbool en voor MTV de leverancier voor op maat gesneden pop voor een nieuwe beeldgeneratie.



In 1986 besloot Michael, ontevreden over zijn tienerimago, solo te gaan. Hij wilde een volwassener publiek bereiken. Careless Whisper, opgenomen toen hij officieel nog in Wham zat, was de eerste in een reeks hits. Met achtereenvolgens A Different Corner, I Want Your Sex, en Faith werd Michael een van de meest gedraaide artiesten van de jaren tachtig en negentig. In zijn eentje en met Wham heeft hij wereldwijd meer dan 100 miljoen platen verkocht, kwam op de veertigste plaats terecht van Billboards-lijst van meest succesvolle artiesten aller tijden en scoorde negen nummer één hits in Nederland.



