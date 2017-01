Yes we can! (But we're not going to do it)

De vraag blijft haar achtervolgen, ook al is het antwoord nog zo duidelijk: nee.



'Michelle, will you run for president?'



'Dear Flotus, please don't leave us. The other guy can stay too.'



De first lady van de Verenigde Staten kreeg het verzoek - via tweets, mails en postzakken vol brieven - na haar sprankelende toespraak op de Democratische Conventie in juli vorig jaar, waar ze sprak over de verantwoordelijkheid kinderen goede voorbeelden voor te houden, tegen de achtergrond van een door racisme en haat verdeeld Amerika.