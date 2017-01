Worden Russen vastgezet om hacks in Amerika stil te houden?

Notoire onruststoker

Het heeft er de schijn van dat de arrestatie van de FSB'ers een poging is om het hackersonderzoek te frustreren

Het is niet bekend wat deze eigenaar van King Servers weet van de hacks die over zijn servers gingen. Dat hoeft ook niet, hij biedt alleen de ruimte aan: klanten mogen daar mee doen wat ze willen. Wel is bekend dat King Servers regelmatig gedoe had met Nederlandse opsporingsdiensten vanwege de malware en kinderporno die via zijn servers ging. Nadat bleek dat de hack van de Amerikaanse stemcomputers via zijn servers ging, publiceerde hij via een Russische ondernemer een verklaring dat Russische diensten niet betrokken waren bij die hack.



Deze Russische ondernemer, Pavel Vroeblevski, is een notoire onruststoker. Hij is al vaker opgedoken in verband met criminele activiteiten en heeft al eens celstraf gekregen vanwege cyberaanvallen. Twee Nederlandse beveiligingsonderzoekers zeggen, op voorwaarde van anonimiteit, dat Vroeblevski bekend staat als een 'lastpak' en een 'boef'.



Voor buitenstaanders is het allemaal lastig te volgen. Zelfs Amerikaanse inlichtingenbronnen zeggen in Amerikaanse media dat de ontwikkelingen hun 'boven de pet' gaan. Wat is de betrokkenheid van de onderzoeker van Kaspersky? Wat is de rol van King Servers? En waarom slagen de Russische diensten er niet om de arrestatie van verschillende personen van de FSB binnenskamers te houden? Het heeft er in elk geval de schijn van dat de arrestatie van de FSB'ers een poging is om het onderzoek naar de hacks te frustreren.