Witte Huis zit vol superrijken: echtpaar Kushner-Trump al honderden miljoenen waard

Rijkste regering ooit

Schoonzoon Kushner, Trumps topadviseur, zou volgens de documenten afstand hebben gedaan van tientallen bedrijven of investeringen die conflicten zouden kunnen opleveren. Kushner komt uit een rijke familie met veel vastgoed, na de verkiezing van Trump verkocht hij zijn aandeel in een New Yorkse wolkenkrabber aan een fonds dat zijn moeder beheert. Volgens zijn advocaten geven vastgoedinvesteringen geen problemen. Ivanka Trump heeft nog steeds een aandeel in het Trump Hotel in Washington, dicht bij het Witte Huis.



Niet alleen Ivanka Trump en haar echtgenoot, ook andere Witte Huis-werknemers blijken veel vermogen te hebben. Adviseur Steve Bannon bezit een adviesbureau dat 25 miljoen dollar (23 miljoen euro) waard is. Volgens The New York Times is het totale vermogen van Trumps adviseurs en kabinetsleden 12 miljard dollar (11 miljard euro). Daarmee is het de rijkste regering uit de Amerikaanse geschiedenis.



De cijfers gaan over de vermogens die de Witte Huis-medewerkers bezaten op het moment dat ze in dienst kwamen. In de lijst ontbreken de namen van president Trump en vicepresident Mike Pence. Trump heeft altijd geweigerd officiële documenten te overhandigen over zijn vermogen of inkomen.