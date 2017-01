Witte Huis valt met onjuiste cijfers pers aan op berichtgeving inauguratie

Woordvoerder van het Witte Huis, Sean Spicer. © PHOTO NEWS De metrodienst zelf spreekt van 571 duizend reizigers voor Trump en 782 duizend voor Obama in 2013

De president zelf zei dat bezoekers het gehele gebied op de Mall vulden, van het Capitool tot aan het Washington Monument. Uit beelden van het evenement is te zien dat dit niet klopt. 'We hadden een enorm veld vol mensen', aldus Trump. 'Dat zag je, propvol. Ik word wakker vanochtend, zet de televisie aan en wat laten ze zien; een leeg veld. Ik denk, wacht eens even, ik heb een toespraak gehouden! En toen ik over het veld keek, zag het eruit alsof er een miljoen mensen was, anderhalf miljoen. Ze laten een veld zien waar niemand stond en dan zeggen ze: Donald Trump trekt weinig volk.'



Het Witte Huis riep zaterdag het perskorps bijeen. Sean Spicer, de nieuwe persvoorlichter van Pennsylvania Avenue, zei in een korte verklaring (zie video onderaan): 'Deze pogingen om het enthousiasme over de inauguratie de kop in te drukken zijn schandalig en verkeerd.' Hij zei dat de pers ter verantwoording wordt geroepen en dat journalisten verdeeldheid zaaien.



Niemand heeft officiële cijfers van de bijeenkomsten op de Mall, zei Spencer aanvankelijk. Daarom wilde hij ook geen mededelingen doen over de Women's March in Washington zaterdag waar volgens autoriteiten in de stad meer bezoekers waren dan bij de inauguratie.



Toch greep Spicer ov-cijfers aan als bewijs voor de massale opkomst bij de inauguratie van Trump. 'We weten dat 420 duizend mensen vrijdag de metro in DC hebben gebruikt, vergeleken met 317 duizend mensen bij president Obama's laatste inauguratie', aldus Spicer. De metrodienst zelf spreekt echter van 571 duizend reizigers voor Trump, tegenover 782 duizend voor Obama in 2013.



In de toespraak van Spicer schortte het meermaals aan feitelijke correctheid. Zo verklaarde hij dat het veld er leger uitzag dan bij eerdere inauguraties omdat voor het eerst vlonders zijn gebruikt om het gras te beschermen. Het gevolg was dat 'plaatsen waar mensen niet stonden werden uitgelicht, terwijl het gras in de afgelopen jaren deze aan het zicht onttrok'. Onjuist, meldt CNN: vier jaar geleden zijn eveneens vlonders gebruikt. Ook sprak Spicer over het gebruik van magnetometers - die waren er niet, verzekerde een voorlichter van de Secret Service aan CNN.