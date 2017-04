Wikipedia geblokkeerd, datingshows verboden: Erdogan verstevigt greep op media in Turkije

Lees ook

Joost Lagendijk is niet veranderd, Turkije is veranderd (+)

Het had wél anders kunnen gaan in Turkije, vindt Joost Lagendijk. Olaf Tempelman bezocht hem.



Geduld met Erdogan raakt op: EU-lidmaatschap verder uit zicht

Het komt zelden voor, maar woensdag verwoordde het Europees Parlement exact wat lidstaten en Europese regeringsleiders in beslotenheid verzuchten: beëindig of bevries de onderhandelingen met Turkije over het EU-lidmaatschap. Mocht de Turkse president Erdogan daartoe zelf besluiten - waarmee hij regelmatig dreigt - dan wacht hem louter Europese vreugde. Ook tamelijk uitzonderlijk.



Turkije is democratischer geworden - Erdogan heeft gewoon de betekenis van democratie veranderd (+)

Lees deze column van Bert Wagendorp over het omstreden referendum in Turkije