Wij, falende managers van heel de aarde

Als jongetje in een jarenzestig-nieuwbouwwijk droomde ik weg bij verhalen over ontdekkingsreizigers. In mijn oude Bosatlas stonden op de wereldkaart met 'natuurlijke vegetatiezones' onafzienbare Zuid-Amerikaanse regenwouden en Afrikaanse savannes die ik me voorstelde vol wilde dieren. Toen ik er later zelf ging kijken, bleken de oerwouden van Guyana veranderd in suikerrietplantages en de savannes van Tanzania in halfwoestijnen vol armzalig vee.



Zo'n reality check kun je bijna overal doen.