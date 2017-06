Wie is de van misbruik verdachte derde man in het Vaticaan?

De eerste geruchten over het misbruikverleden van Pell waren toen net openbaar gemaakt. Pell was zelfs zo gevaarlijk, zo zei ook de commissie die in Australië het misbruik in de katholieke kerk onderzoekt, dat zijn toppositie binnen de kerk 'onhoudbaar' was geworden.



Maar in Vaticaanstad, waar hij vlak daarvoor naartoe was gehaald door paus Franciscus, gebeurde niets.