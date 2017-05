Werkt Trump als katalysator voor Europese integratie?

Defensie

Europa moet zijn lot in eigen handen nemen, vindt Merkel. Defensie komt daarvoor het meest in aanmerking. Niet verwonderlijk met een assertief Rusland aan de oostgrens, instabiliteit aan de zuidgrens en een onvoorspelbaar geworden Amerikaanse beschermer aan de andere van de Atlantische Oceaan. De EU moet meer zijn dan een markt en een munt, het moet ook een militaire macht worden die autonoom kan handelen, is het plan.



Maar de vorming van een Europese Defensie Unie blijkt monnikenwerk. Het vergt meer tijd en geduld dan het verluchtigen van een Middeleeuwse Bijbelpagina. Al tien jaar bestaan er de EU Battlegroups, de snel inzetbare gevechtstroepen, maar ze zijn nooit ingezet bij conflicten omdat de lidstaten het niet eens zijn over wie dat dan moet betalen. Twee weken geleden liet EU-buitenlandchef Federica Mogherini weten dat er een besluit was gevallen. De defensieministers hadden een akkoord bereikt dat een akkoord moet worden bereikt over het kostenmechanisme. De vooruitgang was niet met het blote oog waarneembaar.



Wel een duidelijke stap vooruit is de vorming van een gemeenschappelijke planningseenheid voor trainingsmissies van de EU in Mali, Somalië en de Centraal-Afrikaanse Republiek. Het kan het begin zijn van een eigen hoofdkwartier, maar die naam mag dan weer niet. Zoals het ook taboe is te spreken van een Europees leger. De meer Atlantische EU-staten zoals Groot-Brittannië en Nederland willen dat niet, uit angst dat de EU gaat concurreren met de Navo.



Maar de dagen van de Britten als hindermacht op defensiegebied zijn geteld. De hoop is dat de Brexit en de opkomst van Trump nieuwe urgentie zullen geven aan de vorming onder Frans-Duitse leiding van een heuse defensiepoot. Het zou een van de terreinen kunnen worden waarop een kopgroep van lidstaten voorgaat in verdere integratie.



Europa heeft veel potentieel. Als alle defensiebegrotingen van de 27 EU-staten bij elkaar worden opgeteld, heeft Europa de op één na grootste defensiebegroting in de wereld, zegt Mogherini.