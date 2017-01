Weduwe schutter homoclub Orlando opgepakt

Noor Salman zou haar man hebben geholpen bij het plegen van de aanslag en 'materiële hulp' hebben verleend aan een 'buitenlandse terroristische organisatie'.



Mateen betuigde tijdens het bloedbad in de club steun aan Islamitische Staat (IS) en zou vanuit de club met zijn vrouw hebben gesms't. De FBI trok later in twijfel of Mateen wel in opdracht van IS had gehandeld. Meerdere mannen gaven in interviews aan Mateen eerder in Pulse te hebben gezien als klant.



De weduwe van de schutter wordt naar verwachting naar Florida gebracht, waar ze is aangeklaagd. Ze gaf vorig jaar een interview waarin ze spijt betuigde over de schietpartij.