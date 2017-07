Wat is er, twintig jaar na overdracht aan China, over van het tolerante Hongkong?

Het economische hart

Als het twintig jaar geleden ergens in Azië gebeurde, dan was het wel in Hongkong. De kosmopolitische stad trok mensen en kapitaal uit de hele wereld aan, en de hoop was dat dit economische wonder het communistische China vooruit zou kunnen stuwen.



Het tegenovergestelde gebeurde. Eerst was er de Aziatische crisis, die een dag na de overdracht (op 2 juli 2017) inzette met de vrije val van de Thaise baht. Hongkong werd hard geraakt: de huizenmarkt stortte in, de economie kromp en de werkloosheid verdrievoudigde. In de jaren die volgden, was het juist het vasteland van China dat zich in hoog tempo ontwikkelde. Op dit moment zijn steden als Shanghai, Shenzhen en Guangdong belangrijke economische centra geworden, en daarmee geduchte concurrenten van Hongkong.