Washington Post: Speciaal aanklager onderzoekt of Trump rechtsgang belemmerde

Inlichtingendiensten

Om te beginnen wil Mueller volgens The Washington Post in elk geval twee inlichtingenkopstukken spreken, Dan Coats (overkoepelend hoofd van de inlichtingendiensten) en Mike Rogers van de NSA. Coats zou in maart door Trump zijn gevraagd om druk uit te oefenen op FBI-directeur James Comey, zodat die het onderzoek naar de ontslagen veiligheidsadviseur Michael Flynn zou staken.



Ook zou Trump Coats en Rogers hebben opgebeld, om publiekelijk te verklaren dat het FBI-onderzoek naar banden tussen de Trump-campagne en de Russen niets had opgeleverd (FBI-baas Comey had een week daarvoor tijdens een hoorzitting erkend dat dat onderzoek gaande was).



Coats en Rogers weigerden op het verzoek van de president in te gaan. Vorige week moesten Coats en Rogers al op het matje komen bij de Senaatscommissie die het naadje van de Russische kous wil weten, maar daar weigerden zij antwoord te geven op vragen over hun gesprekken met de president. Bij Mueller is het juridisch gezien lastiger vragen te ontwijken. Daarnaast zal ook Trumps eigen bewering, dat hij Comey ontslagen heeft vanwege het Russische onderzoek, een belangrijke rol spelen bij de vraag of hij obstructie heeft gepleegd.



Zoals gezegd: het is dus best mogelijk dat Trump niets wist van de Russische verkiezingsbemoeienis. Maar door de pogingen zich via druk op Comey, Coats en Rogers van alle blaam te zuiveren, kan hij zich juist met blaam hebben besmeurd. Nu kijken wat hij met Mueller doet.