Wall Street is optimistisch, maar hoe lang nog?

Op de bar van Bobby Van's, een restaurant om de hoek bij de aandelenbeurs van New York, staat een bordje: gereserveerd. Een vrouw in een jas van luipaardbont vraagt aan de barman voor wie het bordje bedoeld is, en de barman wijst naar een foto aan de muur. Aha. Dit is een plek van lokale beroemdheden. Hij komt zo.



Bobby Van's is een van de pleisterplaatsen van Wall Street en omgeving, een plek waar de handelaren na gedane zaken binnenkomen en bij naam begroet worden door de obers in beige slobberjasjes, die de mantels van de gasten aannemen en ophangen in de eikenhouten garderobe.