Waarom Trump zo zuinigjes reageert op crises overzee: 'Ben geen president van de wereld'

President Trump spreekt dinsdag bouwvakkers toe in het Washington Hilton. Ook tijdens een tweede bijeenkomst, toen in het Witte Huis, zweeg de president opvallend genoeg over de gifgasaanval in Syrië. Hij sprak toen op een seminar over het ondernemersklimaat in de VS. . © AFP Ik wil niet de president van de wereld zijn. Trump dinsdag, op de dag van de gifgasaanval in Syrië

De president, die niets voelt voor miljardenkostende militaire avonturen, deed zijn uitspraak tijdens een bijeenkomst in Washington van de vakbonden in de bouw. 'Ik ben het niet, en ik wil ook niet de president van de wereld zijn', zei Trump, tot grote tevredenheid van de bouwvakkers.



'Ik ben de president van Amerika. En vanaf nu is het Amerika dat op de eerste plaats komt.' Terwijl steeds meer duidelijk werd dat in Syrië gifgas was gebruikt, roemde de president de kracht van Amerikaanse bouwvakkers; mannen die in slechts dertien maanden de Empire State Building bouwden.



'Ik zal niet toestaan dat de fouten uit het verleden onze toekomst zullen bepalen', aldus Trump die zich ook fel heeft gekeerd tegen Amerika's pogingen om landen weer op te bouwen. 'Te lang hebben we toegezien hoe onze middenklasse inkromp, omdat we onze banen en welvaart naar het buitenland exporteerden. Wij hebben het ene project na het andere in de wereld gefinancierd en gebouwd. Maar het lot van onze kinderen in de binnensteden hebben we genegeerd. Vanaf nu gaat het om jullie.'



Trumps zoveelste belofte om de VS een meer isolationistische koers te laten varen, kreeg een extra lading in de uren daarna. Terwijl veel bondgenoten de aanval in Syrië scherp veroordeelden, bleef het akelig stil in het Witte Huis. Trumps woordvoerder noemde de aanval uiteindelijk 'weerzinwekkend'.