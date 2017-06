Waarom leiden westerse bommen tot steeds meer Syrische burgerdoden?

Een onderzoekscommissie van de Verenigde Naties (VN), speciaal belast met het in kaart brengen van mensenrechtenschendingen in Syrië, luidt deze week de noodklok. In Raqqa en omgeving is sprake van een 'onthutsend verlies van mensenlevens' - circa 300 doden in en om de stad.



Wie is de dader? Islamitische Staat (IS), dat Raqqa probeert te behouden als hoofdstad van haar zelfverklaarde kalifaat? Een andere terreurgroep wellicht, het al vaker van mensenrechtenschendingen beschuldigde Syrische leger van president Bashar al-Assad, of misschien toch de Russen?