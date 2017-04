Waar eindigt Amerika's bemoeienis?

De vraag is natuurlijk of die onberekenbaarheid een strategie is of dat de raketaanval een emotionele opwelling was, zoals sommigen vermoeden. Hoe dan ook bestaat het gevaar dat het niet bij eenmalige operatie zal blijven en dat de VS ongewild worden meegezogen in het conflict. Wat als Assad zich voortaan onthoudt van het gebruik van gifgassen, maar wel vernietigende conventionele aanvallen begint tegen de bevolking die dekking heeft gezocht in de provincie Idlib? Kan Trump dat wel tolereren, nu hij zich heeft opgeworpen als de beschermer van onschuldige kinderen?



In ieder geval is de prioriteitenlijst van Trump opeens omgegooid. Net als zo veel presidenten vóór hem wilde hij zich vooral op het binnenlandse beleid richten, maar dan in extreme vorm: America First. 'Ik ben geen president van de wereld, maar de president van Amerika', verklaarde hij eerder deze week nog. In plaats van de mondiale straathoekwerker uit te hangen - volgens de Republikeinen de liefhebberij van Democratische presidenten - zou Trump eindelijk voor de belangen van de Amerikanen zelf opkomen.



Ingrijpen in Syrië, waarschuwde Trump tijdens de campagne, zou weleens op een Derde Wereldoorlog kunnen uitlopen, omdat de VS dan tegenover Rusland zouden komen te staan, 'een land waar kernwapens werken in plaats van praten'. Toch gaf hij het groene licht voor de strafexpeditie tegen de Syrische luchtmachtbasis, ook al was het risico nu groter dan in 2013, toen er nog geen Russische troepen in Syrië waren. Om een confrontatie met Rusland te voorkomen waarschuwde Washington de Russen via de afgesproken militaire kanalen dat er een bombardement op de luchtmachtbasis bij Homs zat aan te komen.