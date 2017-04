VS zetten 'moeder van alle bommen' in tegen IS in Afghanistan: 36 doden

Volgens het ministerie heeft de aanval in goed overleg plaatsgevonden. Er zijn geen burgers bij omgekomen.



Het was de eerste keer dat de Amerikaanse luchtmacht de 'moeder van alle bommen' gebruikte. De bom heeft een kracht van 11 ton TNT, iets minder dan de kernbom die de VS op Hiroshima lieten vallen.



Een bommenwerper wierp de bijna tienduizend kilo zware GBU-43 af op een stelsel van grotten en bunkers van ISIS-K, zoals de Afghaanse tak van IS wordt genoemd.



Het ondergrondse gangenstelsel ligt in de provincie Nangarhar bij de grens met Pakistan. De VS maken zich steeds meer zorgen over het oprukken van de terreurgroep in Afghanistan, waar ze ook al worden geconfronteerd met een opmars van de Taliban.



IS dook begin 2015 op in Afghanistan, in eerste instantie onder de naam Khorasan. Het is de eerste tak van IS buiten de Arabische wereld.