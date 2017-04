VS zet allerzwaarste niet-nucleaire bom in tegen IS in Afghanistan

Een bommenwerper wierp de bijna tienduizend kilo zware GBU-43 af op een stelsel van grotten en bunkers van ISIS-K, zoals de Afghaanse tak van IS wordt genoemd.



Het ondergrondse gangenstelsel ligt in de provincie Nangarhar bij de grens met Pakistan. De VS maken zich steeds meer zorgen over het oprukken van de terreurgroep in Afghanistan, waar ze ook al worden geconfronteerd met een opmars van de Taliban.



Volgens generaal John Nicholson, de commandant van de internationale troepenmacht in Afghanistan, was de bom bedoeld om het offensief tegen ISIS-K kracht bij te zetten. Mogelijk was het ook een vertoon van Amerika's militaire macht door de nieuwe regering van president Donald Trump. Die gaf vorige week al het bevel tot een bombardement op een Syrische luichtmachtbasis.



Het was de eerste keer dat de Amerikaanse luchtmacht de 'moeder van alle bommen' gebruikte. De bom heeft een kracht van 11 ton TNT, iets minder dan de kern bom die de VS op Hiroshima lieten vallen.