VS versterken aanwezigheid in Oost-Europa tegen Rusland

De aankomst van het materieel en de troepen luidt de start in van een nieuwe fase van de Amerikaanse operatie Atlantic Resolve, die voorziet in een continue aanwezigheid van gewapende Amerikaanse strijdkrachten in Europa. De voertuigen rolden vrijdag van het transportschip Resolve en zullen via spoorwegen en via de weg naar Polen overgebracht worden.



Daarmee reageert het Westen op het gedrag van de Russen in het conflict met Oekraïne. Rusland bezette in maart 2014 de Krim, een schiereiland in de Zwarte Zee. Het gebied valt sindsdien de facto onder Russich bewind, hoewel het volgens de VN nog steeds onder Oekraïens bestuur staat. Daarnaast biedt Rusland ook militaire en logistieke steun aan pro-Russische separatisten in de Krim.



De militaire versterking moet de bezorgdheid over een mogelijke Russische aanval op Oost-Europa temperen, maar critici vrezen dat de militaire maatregelen de spanningen met Rusland verder zullen opdrijven. De VS willen de troepn nog gaan versterken met 10 Chinook en 50 Black Hawk helikopters met 1.800 militairen uit Fort Drum, New York, en een bataljon met 24 Apache helikopters en 400 militairen uit Fort Bliss, Texas.



De Amerikaanse troepen zullen zich eerst verzamelen in Polen en zich van daaruit verspreiden over zeven landen, van Estland tot Bulgarije. Het hoofdkwartier wordt opgericht in Duitsland. Vorig jaar werden ook al F-15 gevechtsvliegtuigen naar Europa gestuurd. Die oefenden onder andere in Nederland.



Ook andere NAVO-lidstaten vergroten hun aanwezigheid in Oost-Europa: het Verenigd Koninkrijk stuurt gevechtsvliegtuigen naar het Zwarte Zeegebied, terwijl een bataljon strijdkrachten, tanks en pantserwagens in het voorjaar naar Estland worden gestuurd, gesteund door Franse en Deense troepen. Duitsland zal ook militairen en tanks naar Litouwen sturen.